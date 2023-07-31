Updates, audit report and more to come before the Commissioners on August 1

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, August 1 at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 870 7033 6230 Passcode: 338648
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: WELLNESS COORDINATOR TATUM HALL – PROGRAM UPDATES
9:30 A.M.: TREATMENT COURTS & YOUTH SERVICES DIRECTOR CASSIE MURRAY – REVIEW OF AMENDMENT ONE TO THE CONTRACT WITH WYOMING DEPARTMENT OF FAMILY SERVICES FOR SERVICES TO THE COMMUNITY JUVENILE SERVICES BOARD
9:45 A.M.: RECREATION COMMISSION – YOUTH CAMP IMPROVEMENT PROJECT DISCUSSION REGARDING ELECTRICAL AERATION SYSTEM
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: WASHAKIE DISTRICT RANGER STEVE SCHACHT AND WIND RIVER DISTRICT RANGER JEFF von KIENAST – SHOSHONE NATIONAL FOREST UPDATES
12:00 P.M.: LUNCH
1:30 P.M.: JASON LUND, CARVER FLOREK & JAMES CPA’S – FREMONT COUNTY ANNUAL AUDIT REPORT
2:30 P.M.: COUNTY COMMISSION – EMS COMMITTEE FORMATION CONTINUED DISCUSSION
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
D. GUIDELINES FOR THE CONDUCT OF MEETINGS UPDATE
V. ADJOURNMENT: