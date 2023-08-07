Shoshone Rose Casino & Hotel seeks retail liquor license from Commissioners; public hearing set for Tuesday

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, August 8, starting at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 827 6174 8917 Passcode: 313992
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE
9:30 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE
9:45 A.M.: TREATMENT COURTS & YOUTH SERVICES DIRECTOR CASSIE MURRAY –MONTHLY UPDATE
10:00 A.M.: PUBLIC HEARING – RETAIL LIQUOR LICENSE APPLICATION FROM EASTERN SHOSHONE TRIBE D/B/A SHOSHONE ROSE CASINO & HOTEL
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: LIBRARY DIRECTOR ANITA MARPLE – PERSONNEL REQUEST
11:00 A.M.: WYDOT DISTRICT ENGINEER PETE HALLSTEN ET AL – STATE TRANSPORTATION IMPROVEMENT PROGRAM (STIP) UPDATE ON EXISTING AND FUTURE PROJECTS
12:00 P.M.: LUNCH
1:30 P.M.: PLANNING DIRECTOR STEVE BAUMANN
A) WYOMING MODELERS PARK SUBDIVISION PLAT
B) HILLCREST DRIVE STRATEGIC PLAN
C) PROPOSED CHANGES TO 2023 SIMPLE SUBDIVISION REGULATIONS
D) PROPOSED CHANGES TO 2023 REGULAR SUBDIVISION REGULATIONS
2:30 P.M.: COUNTY COMMISSION – EMS COMMITTEE FORMATION CONTINUED DISCUSSION
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: