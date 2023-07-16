Monthly updates, discussions and more to come before the Commissioners on July 18

Amanda Fehring
Amanda Fehring
2023 Fremont County Commissioners (h/t fremontcountywy.org)

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, July 18, at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information Meeting ID: 832 3215 4788 Passcode: 525254

Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.

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I. PRELIMINARY:

9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL

II. REPORTS/APPOINTMENTS:

9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT

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9:15 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE

9:30 A.M.: PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER JEANNA STEWART AND PUBLIC HEALTH PREPAREDNESS COORDINATOR TRACI FOUTZ
A) STATE CONTRACT REVIEW
B) DEPARTMENT UPDATE

9:45 A.M.: TREATMENT COURTS AND YOUTH SERVICES DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE

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10:00 A.M.: JR PROJECT MANAGEMENT J.R. OAKLEY – MONTHLY UPDATE

10:20 A.M.: BREAK

10:30 A.M.: MUSEUM DIRECTOR SCOTT GOETZ
A) PERSONNEL
B) ANNUAL REPORT

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11:00 A.M.: COMMISSION DISCUSSION: EMS DISTRICT FORMATION DISCUSSION

11:30 A.M.: COMMISSION DISCUSSION: STATEWIDE/REGIONAL MEDICAL EXAMINERS OFFICE

12:00 P.M.: LUNCH

III. OLD BUSINESS:

IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS

V. ADJOURNMENT:

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