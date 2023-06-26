Board interviews, budget adoption and more planned for June 27

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, June 27 at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info Meeting ID: 837 5873 8173 Passcode: 240799
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: TITLE III COUNTY FUNDS – PUBLIC COMMENT REVIEW
9:30 A.M.: MARTA MOSSBURG – LIBRARY BOARD INTERVIEW
9:45 A.M.: PERRY COOK – LIBRARY BOARD INTERVIEW
10:00 A.M. JO HARTMAN – HISTORIC PRESERVATION COMMISSION INTERVIEW
10:10 A.M.: STEPHANIE WEAVER – MUSEUM BOARD INTERVIEW
10:20 A.M.: BREAK
10:45 A.M.: PUBLIC HEARING- UNANTICIPATED REVENUES AND BUDGET TRANSFERS WITHIN FY 2022-2023 BUDGET
11:00 A.M.: FY 2023-2024 FREMONT COUNTY AND E-911 BUDGET ADOPTION
12:00 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
D. COUNTY COMMISSIONER RENEWAL SCHOLARSHIP SELECTION
V. ADJOURNMENT: