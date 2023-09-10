Updates, EMS Exploratory Committee selection and more to come before the Commissioners Tuesday

Amanda Fehring
Amanda Fehring
2023 Fremont County Commissioners (h/t fremontcountywy.org)

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, September 13, in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial 1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 848 1678 9115 Passcode: 509276

Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.

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I. PRELIMINARY:

9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL

II. REPORTS/APPOINTMENTS:

9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT

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9:15 A.M.: COUNTY SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE

9:30 A.M.: COUNTY CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE

9:45 A.M.: TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE

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10:00 A.M.: FREMONT COUNTY FAIR MANAGER PAT HART – FAIR UPDATE

10:15 A.M.: PUBLIC HEARING – BUDGET TRANSFER WITHIN FREMONT COUNTY’S FY 2023-2024 BUDGET

10:20 A.M.: BREAK

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10:30 A.M.: CIRCUIT COURT JUDGE COOMBS – REMODEL PROJECT UPDATE

10:45 A.M.: PLANNING DEPARTMENT SUPERVISOR STEVE BAUMANN
A) CLIFF HILLS SECOND SUBDIVISION, LOT 15 RE-SUBDIVISION

11:00 A.M.: EMS EXPLORATORY COMMITTEE SELECTION

11:15 A.M.: EXECUTIVE SESSION – CLERK OF DISTRICT COURT KRISTI GREEN EXIT INTERVIEW

11:30 A.M.: EXECUTIVE SESSION – POTENTIAL PROPERTY ACQUISITION AND POTENTIAL LITIGATION

12:00 P.M.: LUNCH

III. OLD BUSINESS:

IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS

V. ADJOURNMENT:

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