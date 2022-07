(Riverton, WY) – The 42nd annual Riverton Rendezvous Balloon Rally this past weekend drew the crowds to the early morning launches and the Saturday night balloon glow.

Check out the photos and video below from County 10 and community members. Click the photos to enlarge. h/t Ashleigh Burkey h/t Ken Wattler h/t Sarah Wempen h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Sarah Wempen h/t Ashleigh Burkey h/t Ken Wattler h/t Ashleigh Burkey h/t Ashleigh Burkey h/t Tammy Quarles h/t Tammy Quarles h/t Andrea Ladd h/t Andrea Ladd h/t Tara Cottrill h/t Tara Cottrill h/t Tara Cottrill h/t Tara Cottrill h/t Andrea Ladd h/t Andrea Ladd h/t Andrea Ladd h/t Andrea Ladd