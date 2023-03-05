New retail liquor license, MOVE applicant presentations and more to come before the Commissioners Tuesday

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, March 7 in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or watched via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information: Meeting ID: 826 2847 5282 Passcode: 579582.
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: TRANSPORTATION SUPERINTENDENT BILLY MEEKS
A) DOWL ENGINEER KASEY JONES – CAPITAL IMPROVEMENT ROAD PLAN AMENDMENT
B) PERSONNEL
9:30 A.M.: JEANNETTE TAPER – SAFETY AND ACCOUNTABILITY OF FREMONT COUNTY OFFICIALS
9:45 A.M. MUSEUM CENTRAL DIRECTOR SCOTT GOETZ – LATC PROJECT APPLICATION REVIEW
10:00 A.M.: PUBLIC HEARING – NEW RETAIL LIQUOR LICENSE FOR NATIONAL MUSEUM OF MILITARY VEHICLES D/B/A THE CANTEEN AND FREMONT COUNTY RENEWALS
10:15 A.M.: JR OAKLEY, JR PROJECT MANAGEMENT LLC – COURT REMODEL PROJECT CHANGE ORDER
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: JANUARY 2023 MOVE APPLICANT PRESENTATIONS
11:30 A.M.: MATT MARSH, BLM WIND RIVER BIGHORN BASIN DISTRICT – PROJECT UPDATES
12:00 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: