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    Budget transfers, monthly updates and more to come before the Commissioners on April 9

    Amanda Fehring
    Amanda Fehring
    2024 Fremont County Commissioners (h/t fremontcountywy.org)

    (Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, April 9, at 9 a.m. in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

    The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter Meeting ID: 307 332 1130 Passcode: Fremont

    Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.

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    I. PRELIMINARY:

    9:00 A.M.:
    A. CALL TO ORDER
    B. QUORUM PRESENT
    C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
    D. OPENING PRAYER
    E. APPROVAL OF AGENDA
    F. APPROVAL OF MINUTES
    G. ACCEPTANCE OF BILLS
    H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
    I. SIGNATURE FILE
    J. PRIORITY MAIL

    II. REPORTS/APPOINTMENTS:

    9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT

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    9:25 A.M.: PUBLIC HEARING – BUDGET TRANSFERS WITHIN FY 2023-2024 BUDGET

    9:30 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE

    9:45 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE

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    10:00 A.M.: TREATMENT COURT/YOUTH SERVICES EXECUTIVE DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE

    10:10 A.M.: VEHICLE MAINTENANCE SUPERVISOR BRAD MEREDITH – PERSONNEL AND RECAP OF TOUR OF PEORIA, IL CATERPILLAR HOME BASE

    10:20 A.M.: BREAK

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    10:30 A.M.: MITCH BENSON – FREMONT COUNTY AGRICULTURE FUTURE DISCUSSION

    10:45 A.M.: EXTENSION EDUCATOR CHANCE MARSHALL – PERSONNEL UPDATE

    11:00 A.M.: PLANNING SUPERVISOR STEVE BAUMANN – WEST MONROE SUBDIVISION

    11:15 A.M.: IT SUPERVISOR KEVIN SHULTZ – TELEPHONE, OFFICE/GOOGLE/OUTLOOK DISCUSSION

    11:30 A.M.: PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER JEANNA STEWART AND PREVENTION SPECIALIST TAUNA GROOMSMITH –ADDITIONAL PERSONNEL REQUEST

    11:45 A.M.: EXECUTIVE SESSION – POTENTIAL LITIGATION

    12:00 P.M.: LUNCH

    III. OLD BUSINESS:

    IV. NEW BUSINESS:
    A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
    B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
    C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
    D. RESOLUTION NO. 2024-14 – SCHOOL DISTRICT #38 RECREATION DISTRICT NON-DISSOLUTION
    E. TANF APPLICATION

    V. ADJOURNMENT:

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