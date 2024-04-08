Budget transfers, monthly updates and more to come before the Commissioners on April 9

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, April 9, at 9 a.m. in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter Meeting ID: 307 332 1130 Passcode: Fremont
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:25 A.M.: PUBLIC HEARING – BUDGET TRANSFERS WITHIN FY 2023-2024 BUDGET
9:30 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE
9:45 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE
10:00 A.M.: TREATMENT COURT/YOUTH SERVICES EXECUTIVE DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE
10:10 A.M.: VEHICLE MAINTENANCE SUPERVISOR BRAD MEREDITH – PERSONNEL AND RECAP OF TOUR OF PEORIA, IL CATERPILLAR HOME BASE
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: MITCH BENSON – FREMONT COUNTY AGRICULTURE FUTURE DISCUSSION
10:45 A.M.: EXTENSION EDUCATOR CHANCE MARSHALL – PERSONNEL UPDATE
11:00 A.M.: PLANNING SUPERVISOR STEVE BAUMANN – WEST MONROE SUBDIVISION
11:15 A.M.: IT SUPERVISOR KEVIN SHULTZ – TELEPHONE, OFFICE/GOOGLE/OUTLOOK DISCUSSION
11:30 A.M.: PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER JEANNA STEWART AND PREVENTION SPECIALIST TAUNA GROOMSMITH –ADDITIONAL PERSONNEL REQUEST
11:45 A.M.: EXECUTIVE SESSION – POTENTIAL LITIGATION
12:00 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
D. RESOLUTION NO. 2024-14 – SCHOOL DISTRICT #38 RECREATION DISTRICT NON-DISSOLUTION
E. TANF APPLICATION
V. ADJOURNMENT: