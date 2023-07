UW 2023 spring semester Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls

The University of Wyoming lists the following students from Fremont County on the 2023 spring semester academic Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls.



The honor rolls consist of regularly enrolled undergraduates above freshman standing who earned a 3.4 or better grade-point average, and freshmen who have earned a 3.25 or better grade-point average.



To be eligible, students must have been enrolled for a minimum of 12 credit hours taken for letter grades.

Local students are:

Dubois

Dalton J. Finley

Summer Halmay

Ethan Michael Howard

Justin F. Poppe

Taryn K. Seabolt

Lander

Ross J. Anderson

Cassidy M. Calvert

Madison B. Chance

Kaycee Dawn Conder

Kolbie N. Erickson

Karina Lynn M. Estep

Alexis Fontaine

Samantha J. Gould

Joseph M. Hellyer

Elizaveta A. Hermansky

Caleb J. Huelskamp

Wolf Johnson

Ellie Jones

McKenna Berry Kail

Karina Faye Kaufman

Archer Lowham

Max Mazurie

Nolan M. McFadden

Nathaniel D. Morneau

Jenny Nguyen

Paige O’Connor

Evan Peterson

Emily Grace Polson

Brianna Leigh Rich

Emilee Robins

Caroline Pearl Schultz

Adelle Simon

Andrea L. Stigers

McKella Shae Stigers

Jordan N. Troxel

Christina Weller

Hazel Womack

Pavillion

Colton G. Befus

Riverton

Isaac Almejo-Ponce

Thomas Beasley

Carlee M. Flanagan

Jaylyn D. Gabrielsen

Alison I. Lougee

Kelsey Milleson

Antonio D. Roman

Savannah K. Salisbury

Cameron Scott Schoening

Kai Wilson