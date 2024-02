UW 2023 fall semester Dean’s, Dean’s Freshman Honor Rolls

(Fremont County, WY) – The University of Wyoming lists the following students from Fremont County on the 2023 fall semester academic Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls.

The honor rolls consist of regularly enrolled undergraduates above freshman standing who earned a 3.4 or better grade-point average, and freshmen who have earned a 3.25 or better grade-point average.

To be eligible, students must have been enrolled for a minimum of 12 credit hours taken for letter grades.

Local students are:

Crowheart

Reata D. Hindman

Clayton Rux

Dubois

Kellyn Breyley Chandler

Felicity Halmay

Rheannon Hawk

Andrea Witonski

Fort Washakie

Josephine M. Bell

Jenna Hines

Katie Elizabeth Hines

Lander

Ross J. Anderson

Chloe Eileen Brammer

Aggie S. Brown

Jaren Calkins

Kaycee Dawn Conder

Ethan C. Cox

Emma Crane

Shane F. Dawson

Molly Fehringer

Alexis Fontaine

Maille Ruth Gray

Joseph M. Hellyer

Dylan Huelskamp

Ellie Jones

Marlee D. Jones

McKenna Berry Kail

Karina Kaufman

Artemis Jaime Langford

Alexa Mazur

Eli V. Mazurie

Nolan M. McFadden

Ivor C. McPhie

Nathaniel D. Morneau

Anna Nielsen

Mia O’Neal

Kelsey L. Plaisted

Caroline Pearl Schultz

Andrea L. Stigers

Jordan N. Troxel

Samuel Welsh

Pavillion

Colton G. Befus

Riverton

Isaac Almejo-Ponce

Bailey Baxter

Ridgely Travis Briggs

Bethany Castro

Breeze Chavez

Kodi A. Christensen

Jackson R. Ellison

Ethan P. Forbis

Matthew C. Gordon

Jackson S. Hill

Halle M. Hinkle

Brennan Ibach

Jordan C. Johnson

Trynity Martinez

Jesse D. Millward

Maya A. Molt

Brice Nimmo

Taniesha Smith

Carolyn R. Thornton

St. Stephens

Daniel Cardenas