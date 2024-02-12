Personnel, updates, bid review, and more will come before the Commissioners on Feb. 13

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, Feb. 13, in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info Meeting ID: 816 8387 6721 Passcode: 680935
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:30 A.M.: TRANSPORTATION SUPERINTENDENT BILLY MEEKS AND HDR PROJECT ENGINEER KYLE LEHTO – CROOKS GAP CATTLE GUARD REPLACEMENT PROJECT BID REVIEW
9:45 A.M.: JR OAKLEY, JR PROJECT MANAGEMENT LLC – MONTHLY PROJECT UPDATE
10:00 A.M.: TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE
10:15 A.M.: PUBLIC HEARING – BUDGET TRANSFER
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: FAIR MANAGER PAT HART – PERSONNEL AND FREMONT CENTER REMODEL UPDATE
10:45 A.M.: VEHICLE MAINTENANCE SUPERVISOR BRAD MEREDITH – SOC ADJUSTMENTS
11:00 A.M.: DEPUTY CIVIL ATTORNEY NATHAN MAXON – EXECUTIVE SESSION – POTENTIAL LITIGATION
12:00 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: