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    Personnel, updates, bid review, and more will come before the Commissioners on Feb. 13

    Amanda Fehring
    Amanda Fehring
    (County 10)

    (Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, Feb. 13, in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

    The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info Meeting ID: 816 8387 6721 Passcode: 680935

    Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.

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    I. PRELIMINARY:

    9:00 A.M.:
    A. CALL TO ORDER
    B. QUORUM PRESENT
    C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
    D. OPENING PRAYER
    E. APPROVAL OF AGENDA
    F. APPROVAL OF MINUTES
    G. ACCEPTANCE OF BILLS
    H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
    I. SIGNATURE FILE
    J. PRIORITY MAIL

    II. REPORTS/APPOINTMENTS:

    9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT

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    9:30 A.M.: TRANSPORTATION SUPERINTENDENT BILLY MEEKS AND HDR PROJECT ENGINEER KYLE LEHTO – CROOKS GAP CATTLE GUARD REPLACEMENT PROJECT BID REVIEW

    9:45 A.M.: JR OAKLEY, JR PROJECT MANAGEMENT LLC – MONTHLY PROJECT UPDATE

    10:00 A.M.: TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE

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    10:15 A.M.: PUBLIC HEARING – BUDGET TRANSFER

    10:20 A.M.: BREAK

    10:30 A.M.: FAIR MANAGER PAT HART – PERSONNEL AND FREMONT CENTER REMODEL UPDATE

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    10:45 A.M.: VEHICLE MAINTENANCE SUPERVISOR BRAD MEREDITH – SOC ADJUSTMENTS

    11:00 A.M.: DEPUTY CIVIL ATTORNEY NATHAN MAXON – EXECUTIVE SESSION – POTENTIAL LITIGATION

    12:00 P.M.: LUNCH

    III. OLD BUSINESS:

    IV. NEW BUSINESS:
    A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
    B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
    C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS

    V. ADJOURNMENT:

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