Monthly updates, personnel and more slated for Tuesday

(Lander) – The Fremont County Commissioners will convene on Tuesday, October 18 for their regular meeting in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information: Meeting ID: 852 8388 1185 Passcode: 470100
Below is the current agenda, which is tentative and can be changed at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: COUNTY CORONER LARRY DeGRAW – MONTHLY UPDATE
9:30 A.M. COUNTY SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE
9:45 A.M.: ACTING PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER CHRISTY KRAUS – PERSONNEL
10:00 A.M.: INTERIM TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY, JUVENILE JUSTICE SERVICES ASSISTANT DIRECTOR HATTIE CALVERT AND TREATMENT COURT COORDINATOR STACY STRASSER – DEPARTMENT OVERVIEW
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: CLIFFORD HENDERSON AND TOM JOHNSON, APEX SURVEYING – PETITION TO VACATE A PUBLICLY DEDICATED ROAD EASEMENT CROSSING THE LOTS IN VASCO ADDITION
11:00 A.M.: FRONTIER AMBULANCE DIRECTOR OF OPERATIONS DIANE LANE – MONTHLY UPDATE
11:30 A.M.: TRANSPORTATION SUPERINTENDENT BILLY MEEKS
A) KYLE LEHTO, HDR – CROOKS GAP CATTLE GUARDS
B) PERSONNEL
12:00 P.M. EXECUTIVE SESSION – PERSONNEL – BUILDING MAINTENANCE SUPERVISOR JR OAKLEY AND DEPARTMENT HEAD SELF EVALUATION REVIEW
12:30 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: