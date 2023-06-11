Monthly updates, board interviews, and more to come before the Commissioners on June 13

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, June 13 at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 831 8971 3066 Passcode: 702946
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE
9:30 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE
9:45 A.M.: TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE
10:00 A.M. JR OAKLEY, JR PROJECT MANAGEMENT LLC – MONTHLY UPDATE
10:15 A.M.: PUBLIC HEARING – UNANTICIPATED REVENUES WITHIN FREMONT COUNTY’S FY 2022-2023 BUDGET
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER JEANNA STEWART
A) BUDGET HEARING
B) STATE CONTRACTS REVIEW
10:45 A.M.: ELLY HALDEMAN, STATE OF WYOMING – COURTHOUSE FIBER CIRCUIT
BOARD INTERVIEWS
11:00 A.M.: RON CUNNINGHAM (RECREATION COMMISSION)
11:10 A.M. JACOB McNARY (RECREATION COMMISSION)
11:20 A.M. STEVE PALMER (PLANNING COMMISSION)
11:30 A.M. HAROLD ALBRIGHT (PLANNING COMMISSION)
12:00 P.M.: LUNCH
1:30 P.M.: BUDGET HEARINGS
A) INVESTMENT POOL
B) CAPITAL REVOLVING FUND
C) ABANDONED VEHICLES
D) FUEL DISTRIBUTION
E) HEALTH PLAN/WELLNESS
F) SAFETY
2:00 P.M.: BUDGET WORK SESSION
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: