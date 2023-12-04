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    Personnel, bid award, proposed rule changes and more to come before the Commissioners on Dec. 5

    Amanda Fehring
    Amanda Fehring
    2023 Fremont County Commissioners (h/t fremontcountywy.org)

    (Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, Dec. 5, at 9 a.m. in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

    The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 846 0048 9552 Passcode: 897837

    Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.

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    PRELIMINARY:
    9:00 A.M.:
    A. CALL TO ORDER
    B. QUORUM PRESENT
    C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
    D. OPENING PRAYER
    E. APPROVAL OF AGENDA
    F. APPROVAL OF MINUTES
    G. ACCEPTANCE OF BILLS
    H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
    I. SIGNATURE FILE
    J. PRIORITY MAIL

    I. REPORTS/APPOINTMENTS:

    9:15 A.M.: BUILDING MAINTENANCE SUPERVISOR MIKE MEEKER – PERSONNEL

    9:20 A.M.: ASSESSOR TARA BERG – PERSONNEL

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    9:30 A.M.: PLANNING SUPERVISOR STEVE BAUMANN
    A) CORRECTED PLAT FOR TERRACE SUBDIVISION, LOT 1, RE-SUBDIVISION\
    B) SINGING CREEK SUBDIVISION, LOTS 3A, 4 & 5 VACATION AND PLATTED PUBLIC ROAD VACATION

    9:40 A.M.: INBERG-MILLER ENGINEER DAWN WILLHELM – SINKS CANYON PAVEMENT REHAB PROJECT BID AWARD

    9:50 A.M.: MAKING OPPORTUNITY FOR A VIABLE ECONOMY (MOVE) PROPOSED RULE CHANGES

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    10:20 A.M.: BREAK

    10:30 A.M.: WYDOT ROAD CLOSURE PRESENTATION

    11:00 A.M.: IT SUPERVISOR KEVIN SHULTZ – UPDATE ON KEYLESS ENTRY AND SURVEILLANCE CAMERA SURVEYS

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    11:15 A.M.: BUILDING MAINTENANCE SUPERVISOR MIKE MEEKER – PERSONNEL

    11:45 A.M.: VEHICLE MAINTENANCE SUPERVISOR BRAD MEREDITH – PERSONNEL

    12:00 P.M.: LUNCH

    II. OLD BUSINESS:

    III. NEW BUSINESS:
    A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
    B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
    C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
    D. AGENDA REQUEST PROCEDURE AND PUBLIC COMMENT POLICY REVIEW

    IV. ADJOURNMENT:

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