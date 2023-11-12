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    Monthly updates, personnel and more to come before the Commissioners on Nov. 14

    Amanda Fehring
    Amanda Fehring
    2023 Fremont County Commissioners (h/t fremontcountywy.org)

    (Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, Nov. 14, in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

    The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 842 7969 1385 Passcode: 8144411

    Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.

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    I. PRELIMINARY:

    9:00 A.M.:
    A. CALL TO ORDER
    B. QUORUM PRESENT
    C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
    D. OPENING PRAYER
    E. APPROVAL OF AGENDA
    F. APPROVAL OF MINUTES
    G. ACCEPTANCE OF BILLS
    H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
    I. SIGNATURE FILE
    J. PRIORITY MAIL

    II. REPORTS/APPOINTMENTS:

    9:15 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE

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    9:30 A.M.: TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE

    9:45 A.M.: CIVIL DEPUTY ATTORNEY NATHAN MAXON – DRAFT FEE SCHEDULE FOR PUBLIC RECORDS REQUESTS MADE PURSUANT TO THE WYOMING PUBLIC RECORDS ACT

    10:00 A.M.: COUNTY ATTORNEY PATRICK LeBRUN – PERSONNEL

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    10:15 A.M.: PUBLIC HEARING – UNANTICIPATED REVENUES AND BUDGET TRANSFERS WITHIN FREMONT COUNTY’S FISCAL YEAR 2023-2024 BUDGET

    10:20 A.M.: BREAK

    10:30 A.M.: SALLYE KESSLER– FREMONT COUNTY GOVERNMENT GROWTH DISCUSSION

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    11:00 A.M.: INFORMATION SYSTEMS SUPPORT SUPERVISOR KEVIN SHULTZ – EXECUTIVE SESSION FOR PERSONNEL

    11:30 A.M.: PLANNING DEPARTMENT SUPERVISOR STEVE BAUMANN – EXECUTIVE SESSION FOR PERSONNEL

    11:55 A.M.: EXECUTIVE SESSION FOR PERSONNEL

    12:00 P.M.: LUNCH

    III. OLD BUSINESS:

    IV. NEW BUSINESS:
    A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
    B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
    C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
    D. 2024 HOLIDAY AND MEETING CALENDARS

    V. ADJOURNMENT:

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