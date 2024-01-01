Draft documents, board interview and more to come before the Commissioners on Jan. 2

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for the first time in 2024 on Tuesday, Jan. 2, in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or watched via Zoom. Click here to watch online, or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 828 5889 8310 Passcode: 374361
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. SIGNATURE FILE
I. COMMUNICATIONS
J. ELECTION OF OFFICERS
K. DESIGNATION OF OFFICIAL DEPOSITORIES
L. DESIGNATION OF OFFICIAL NEWSPAPER
M. LIAISON DESIGNATIONS
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:30 A.M.: DECORUM AND CIVILITY POLICY FOR MEETINGS AND AGENDA REQUEST PROCEDURE DRAFT DOCUMENT REVIEW
10:00 A.M.: MARK HOGAN – WEED AND PEST CONTROL DISTRICT BOARD INTERVIEW
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: CIVIL ATTORNEY NATHAN MAXON – MOVE DOCUMENT UPDATES (RULES, CONTRACTS, QUARTERLY REPORTING FORM, APPLICATION, AFFIDAVIT)
12:00 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
A. ARPA/LATC PENDING PROJECT REVIEW
B. RIVERTON RESCUE REQUEST
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: