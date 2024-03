Central Wyoming College announces President’s and Dean’s honorees

Riverton, Wyo.– Central Wyoming College’s 2023 fall semester grades have been computed, and more than 200 students have made the President’s and the Dean’s list.

“We are incredibly proud of our students,” says President Brad Tyndall. “All of their hard work has paid off. It takes dedication and perseverance to maintain an exemplary GPA as a full-time college student. We would like to congratulate all of our students on their accomplishments.”

The following students are Central Wyoming College’s Fall 2023 President’s List honorees:

Jalen Abeyta, Alejandra Aguirre Lopez, Kinzi Albrandt, Mallerie Albright, Jordyn Anderson, Maren Baker, Skyler Bang, Petru Baraghin, Riley Barber, Bradley Beemon, Delaney Beu, Giana Biagioni, Eduardo Bicca, Madison Bower, Rion Bradshaw, Alex Brown, Solana Burbul, William Bush, Haley Callison, Santiago Catano, Sarah Clason, Jonathan Conklin, Erika Conner, Kallee Cook, Livvy Davies, Julian Delgadillo, Kiersten Dent, John Dickinson, Tiffany Dower, Idania Duarte, Conner Fertig, Grayce Fike, Charmayne Fleming, Abrielle Flick, Amberly Froerer, Brielle Fryer, Andres Garcia Trochez, Myka Getzfreid, Miles Gibson, Barbara Gonzalez Ruiz, TJ Hancock Jr, Harmony Hardman, Ambrosia Harris, Caleb Helm, Lexi Herbert, Sarain Hernandez, Emma Hill, Tyler Hilyard, Cherokee Hornecker, Danny Huerta-Tzompa, Makayla Hyatt, Aislyn Ivie, Maggie Jensen, Josey Johnson, Rylee Johnson, Felicity Johnstun, Aidan Jones, Laurie Kreigh, Michael Lance, Larissa Lawrence, Colton Lawson, Taige Lee, Hope Logue, Grace Lutz, Jennifer Martin, Sam Martinich, Morgan Masson, Broden Mathes, Kall Mayfield, Brooke McPherson, Abby McWilliams, Scott Means, Ayana Mejorado, Tehana Mo’o, Savannah Morton, Kierra Muehler, Caleb Newbill, Madison Orr, Michaela Osborne, Tara Pack, Garrett Parker, Michaela Paslay, Dorian Penner, Allison Perez, Candyce Peters, Steph Pidcock, Pedro Pierucetti, Taya Piquet, Tiesen Race, Chris Reinig, Cora Remacle, Zachary Renz, Jon Reyos, Braedyn Richmond, Rylee Rusch, Kaylynn Sandall, Emily Sawyer, Hilary Scott, Shayden Scott, Sienna Seabolt, Taliana Shaw, Kamdyn Sheets, Katie Shields, Ashley Simmons, Drake Simmons, Monroe Swain, Jerry Taper, Dorian Thomas, Kaylee Tomko, Jocelyn Toso, Rea Ukaj, Bailee Vargas, Elisha Vetter, Tofani Vilasboas, Gracilynn Ward, Jill Warembourg, Ronny Webster, Raylene Whiteplume, Kolter Wille, Copeland Williams, Shauna Williams, Taci Wilson, Hannah Wright.

These students are full-time students who took at least 12 college-level credit hours. They earned a 4.0 GPA.



The following students are Central Wyoming College’s Fall 2023 Dean’s List honorees:

Skyler Anderson, Tessie Aragon, Kailerai Armajo, Abraham Bailey, Aly Ball, Marilyn Bash, Jade Bell, Andrew Bilango, Haylee Brown, Asia Butler, Rodney Carter, Latai Charles, Jenna Cox, Sam Damele, Amy Dashiell Hunt, Bella Denevan, Emalie Depew, Bri DeVries, Madeline Dike, Brittanee Etter, Kyah Flom, Ellanie Forbis, Marshal Franzen, Christina Friday, Megan Hardman, Brinley Hardy, Sydney Heckathorn, Rayne Hess, Patrick Jacobson, Gracie Johnson, Sydney Jones, Natalie Kinchen, Tricia Lammers, Nyielle Lawson, Constance Lehi, Kaia Leseberg, Enzo Lima de Freitas, Brittani Loghry, Destiny Mack, Juan Maya Velez, Kailand McCann, Zilan Meng, Megan Monchamp, Justice Moss, Era Moyer, Drea Mudrock, Misty Nebel, Josh Nethercott, Mickie Ogden, Zach Osborne, Jon Platt, Madeline Ramirez, Brian Roanhorse, Maria Sanchez-Franco, Ranveer Sandhu, Jaycie Schneider, William Shade, Kennedy Sheehan, Kaela Small, Destiny Spoonhunter, Kortni Stanker, Donald Steele, Lindsey Stewart, Rhett Stover, Valin Suzio, Lily Swanson, Morgan Talbot, Torry Taylor, Tiffany Tervort, Angelina Thomas, Gavin Thomsen, Lindsey Thornock, Bella Torres, Camilo Vasquez Correa, Jovahi Vazquez Baez, Espi Vergara, Makayla Vogt, Katie Walker, Brynnley Wardle, Kwynncey Wardle, Ellianna Wilhelm, Kendall Williams, Stran Williams, Justin Womack, Kaitlynn Wyatt.

Central Wyoming College’s Dean’s List Honorees are full-time students (taking a minimum of 12.0 college-level credit hours) who have earned a 3.5-3.99 GPA.

