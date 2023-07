(Dubois, WY) – The impending weather held off long enough for the annual Dubois 4th of July Parade. A breeze kept things right around 60 degrees, but the clouds parted, and the sun peeked through for the duration of the parade.

The cooler temps didn’t stop the kids from spraying the bystanders with water, and the firefighters rounded out the parade by soaking everyone still standing on the street with water.

Check out some photos and the live stream of the parade below.

Advertisement

h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10 h/t Amanda Fehring, County 10