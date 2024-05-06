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    Discussions, budget hearings and more to come before the Commissioners on May 7

    Amanda Fehring
    Amanda Fehring
    2024 Fremont County Commissioners (h/t fremontcountywy.org)

    (Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, May 7, at 9 a.m. in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

    The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to join online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 307 332 1130 Passcode: Fremont

    Below is the current agenda, which is tentative and subject to change.

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    I. PRELIMINARY:

    9:00 A.M.:
    A. CALL TO ORDER
    B. QUORUM PRESENT
    C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
    D. OPENING PRAYER
    E. APPROVAL OF AGENDA
    F. APPROVAL OF MINUTES
    G. ACCEPTANCE OF BILLS
    H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
    I. SIGNATURE FILE
    J. PRIORITY MAIL

    II. REPORTS/APPOINTMENTS:

    9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT

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    9:25 A.M.: BUILDING MAINTENANCE SUPERVISOR MIKE MEEKER – PERSONNEL

    9:30 A.M.: MITCH BENSON – FEDERAL LAND POLICY MANAGEMENT ACT (FLPMA) DISCUSSION

    9:45 A.M.: JODY McCONNAUGHEY – TITLE CONCERN

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    10:00 A.M.: COUNTY ASSESSOR TARA BERG AND TREASURER JIM ANDERSON – ASSESSED VALUATION AND REVENUE PROJECTION DISCUSSION

    10:20 A.M.: BREAK

    10:30 A.M.: RICH ADRIAENS, GOVERNOR’S COUNCIL ON IMPAIRED DRIVING, AND TAUNA GROOMSMITH, FREMONT COUNTY PREVENTION COORDINATOR -DUI TASK FORCE PRESENTATION

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    10:45 A.M.: PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER JEANNA STEWART AND PREVENTION COORDINATOR TAUNA GROOMSMITH –PERSONNEL AND PREVENTION WORK PLAN UPDATE

    11:00 A.M.: EXECUTIVE SESSION – POTENTIAL LITIGATION AND PERSONNEL

    12:00 P.M.: LUNCH

    BUDGET HEARINGS
    1:30 P.M.: COUNTY CLERK/ELECTION/SECTION 125
    2:00 P.M.: COUNTY ASSESSOR
    2:30 P.M.: PUBLIC DEFENDER
    3:00 P.M.: BUILDING MAINTENANCE
    3:30 P.M.: DISTRICT COURT
    3:45 P.M.: CLERK OF DISTRICT COURT
    4:00 P.M.: COUNTY ATTORNEY
    4:30 P.M.: EXTENSION

    III. OLD BUSINESS:

    IV. NEW BUSINESS:
    A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
    B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
    C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
    D. COUNTY COMMISSION SCHOLARSHIP SELECTIONS

    V. ADJOURNMENT:

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