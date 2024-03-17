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    Budget request, updates and more to come before the Commissioners on March 19

    Amanda Fehring
    Amanda Fehring
    2024 Fremont County Commissioners (h/t fremontcountywy.org)

    (Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will hold their regular meeting on Tuesday, March 19, at 9 a.m. in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

    The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 899 1296 5952 Passcode: 469916

    Below is the current agenda.

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    I. PRELIMINARY:

    9:00 A.M.:
    A. CALL TO ORDER
    B. QUORUM PRESENT
    C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
    D. OPENING PRAYER
    E. APPROVAL OF AGENDA
    F. APPROVAL OF MINUTES
    G. ACCEPTANCE OF BILLS
    H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
    I. SIGNATURE FILE
    J. PRIORITY MAIL

    II. REPORTS/APPOINTMENTS:

    9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT

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    9:30 A.M.: KEN PERSSON SR., AMERICAN LEGION – FREMONT COUNTY VETERAN’S MEMORIAL MAINTENANCE BUDGET REQUEST

    9:45 A.M.: TREASURER JIM ANDERSON – LATC PROJECT REQUEST FOR GRANT MANAGEMENT SOFTWARE

    10:00 A.M.: PUBLIC HEARING – PETITION TO AMEND A PUBLIC ROAD TO A PRIVATE ROAD (LAMB DRIVE AND TOM COURT) IN PAINTED HILLS CORRECTIVE RE-SUBDIVISION LOTS 6-11, 16, 17 & 21

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    10:15 A.M.: COUNTY CLERK JULIE FREESE – UPCOMING BUDGET PROCESS UPDATES

    10:20 A.M.: BREAK

    10:30 A.M.: COUNTY ATTORNEY PATRICK LeBRUN AND TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY – JUVENILE DELINQUENCY DISCUSSION

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    11:00 A.M.: TRANSPORTATION SUPERINTENDENT BILLY MEEKS AND ROBERT BENCY, CENTRAL FEDERAL LANDS ENGINEER – WIGGINS FORK BRIDGE ON EAST FORK ROAD UPDATE

    12:00 P.M.: LUNCH

    III. OLD BUSINESS:

    IV. NEW BUSINESS:
    A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
    B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
    C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS

    V. ADJOURNMENT:

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