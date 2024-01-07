Monthly updates, proposal, and more to come before the Commissioners on Jan. 9

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting at 9 a.m. on Tuesday, Jan. 9, in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 834 2265 5402 Passcode: 526532
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:30 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE
9:45 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE
10:00 A.M.: TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE
10:15 A.M.: PLANNING DEPARTMENT SUPERVISOR STEVE BAUMANN – WYDOT RELINQUISHMENT OF HIGHWAY 122 ROW
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: BOUNDARY BOARD ANNUAL MEETING
10:45 A.M.: STACY STEBNER, THE BOSSERT COLLECTIVE – MOVE GRANT $2,000 EXTENSION REQUEST FOR PUSHROOT BREWING COMPANY MURAL PROJECT
11:00 A.M.: KARA HANCOCK, RIVERTON RESCUE – FUNDING REQUEST UPDATE
11:15 A.M.: FREMONT COUNTY FIRE CHIEF RON WEMPEN – UPDATE
11:30 A.M.: LIBRARY DIRECTOR ANITA MARPLE – SYSTEM UPDATE
11:45 A.M.: JR OAKLEY, JR PROJECT MANAGEMENT LLC – CIRCUIT COURT EMERGENCY EXIT PROPOSAL
12:00 P.M.: VICE CHAIRMAN MIKE JONES – ROCK SPRINGS BLM RESOURCE MANAGEMENT PLAN DRAFT COMMENTS
12:15 P.M.: EXECUTIVE SESSION – POTENTIAL PROPERTY ACQUISITION AND PERSONNEL
12:30 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: