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    Monthly updates, proposal, and more to come before the Commissioners on Jan. 9

    Amanda Fehring
    Amanda Fehring
    2024 Fremont County Commissioners (h/t fremontcountywy.org)

    (Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting at 9 a.m. on Tuesday, Jan. 9, in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

    The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 834 2265 5402 Passcode: 526532

    Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.

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    I. PRELIMINARY:

    9:00 A.M.:
    A. CALL TO ORDER
    B. QUORUM PRESENT
    C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
    D. OPENING PRAYER
    E. APPROVAL OF AGENDA
    F. APPROVAL OF MINUTES
    G. ACCEPTANCE OF BILLS
    H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
    I. SIGNATURE FILE
    J. PRIORITY MAIL

    II. REPORTS/APPOINTMENTS:

    9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT

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    9:30 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE

    9:45 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE

    10:00 A.M.: TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE

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    10:15 A.M.: PLANNING DEPARTMENT SUPERVISOR STEVE BAUMANN – WYDOT RELINQUISHMENT OF HIGHWAY 122 ROW

    10:20 A.M.: BREAK

    10:30 A.M.: BOUNDARY BOARD ANNUAL MEETING

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    10:45 A.M.: STACY STEBNER, THE BOSSERT COLLECTIVE – MOVE GRANT $2,000 EXTENSION REQUEST FOR PUSHROOT BREWING COMPANY MURAL PROJECT

    11:00 A.M.: KARA HANCOCK, RIVERTON RESCUE – FUNDING REQUEST UPDATE

    11:15 A.M.: FREMONT COUNTY FIRE CHIEF RON WEMPEN – UPDATE

    11:30 A.M.: LIBRARY DIRECTOR ANITA MARPLE – SYSTEM UPDATE

    11:45 A.M.: JR OAKLEY, JR PROJECT MANAGEMENT LLC – CIRCUIT COURT EMERGENCY EXIT PROPOSAL

    12:00 P.M.: VICE CHAIRMAN MIKE JONES – ROCK SPRINGS BLM RESOURCE MANAGEMENT PLAN DRAFT COMMENTS

    12:15 P.M.: EXECUTIVE SESSION – POTENTIAL PROPERTY ACQUISITION AND PERSONNEL

    12:30 P.M.: LUNCH

    III. OLD BUSINESS:

    IV. NEW BUSINESS:
    A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
    B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
    C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS

    V. ADJOURNMENT:

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