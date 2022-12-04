Work session, MOVE applicant interviews and more on tap Tuesday

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, December 6 at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information Meeting ID: 832 1688 8068 Passcode: 318341
Below is the current agenda for the meeting, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:10 A.M.: LIBRARY DIRECTOR ANITA MARPLE – PERSONNEL
9:15 A.M.: COUNTY PLANNING SUPERVISOR STEVE BAUMANN
A) WIND & SOLAR FACILITY SITING REGULATIONS
B) NORDWICK SUBDIVISION – CORRECTED PLAT
9:30 A.M.: WORK SESSION – ARPA AND LATFC FUNDING REQUESTS
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE
10:45 A.M. COUNTY CLERK JULIE FREESE – PERSONNEL
11:00 A.M.: MOVE APPLICANT INTERVIEWS
A) MELISSA HEMKEN, CENTRAL WYOMING COLLEGE, FOOD ECONOMY RESILIENCY
B) MONTE PADDLEFORD, EAGLE BRONZE, BUILDING ADDITION
C) KYLE TRUMBLE & KRISTA VALENTINO, WIND RIVER STARTUP CHALLENGE, START UP PROCEEDS
11:55 A.M.: TRANSPORTATION SUPERINTENDENT BILLY MEEKS – EXECUTIVE SESSION – PERSONNEL
12:00 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: