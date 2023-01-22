Wind River Intertribal Council meeting, more set for Tuesday Commissioner meeting

Vince Tropea
Vince Tropea
Fremont County Courthouse (County 10)

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, January 24 at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information: Meeting ID: 841 1584 2322 Passcode: 274178

Below is the current agenda, which can be changed at any time.

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I. PRELIMINARY: 

9:00 A.M.:

A. CALL TO ORDER 

B. QUORUM PRESENT 

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C. PLEDGE OF ALLEGIANCE 

D. OPENING PRAYER 

E. APPROVAL OF AGENDA 

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F. APPROVAL OF MINUTES  

G. ACCEPTANCE OF BILLS 

H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS 

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I. SIGNATURE FILE 

J. PRIORITY MAIL 

II. REPORTS/APPOINTMENTS: 

9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT 

9:15 A.M.: EMERGENCY MANAGEMENT COORDINATOR MILAN VINICH – UPDATE 

9:30 A.M.: 

9:45 A.M.: 

10:00 A.M.: RYAN HEDGES – MOVE COMMITTEE BOARD INTERVIEW 

10:20 A.M.: BREAK 

10:30 A.M.: PUBLIC HEARING – COMMENT REVIEW ON THE DRAFT WIND AND SOLAR ENERGY FACILITY SITING  REGULATIONS 

10:45 A.M.: PLANNING DEPARTMENT SUPERVISOR STEVE BAUMANN – RELINQUISHMENT OF TWEED LANE INSIDE  LANDER CITY LIMITS 

11:00 A.M.: WORK SESSION – ARPA AND LATC FUNDING REQUESTS 

12:00 P.M.: LUNCH 

1:00 P.M.: MEETING WITH WIND RIVER INTERTRIBAL COUNCIL AT WIND RIVER DEVELOPMENT FUND  OFFICE IN FORT WASHAKIE 

III. OLD BUSINESS: 

IV. NEW BUSINESS: 

A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS  

B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS 

C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS 

V. ADJOURNMENT:

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