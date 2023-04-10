Updates and tours happening April 11

Amanda Fehring
Amanda Fehring
(County 10)

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will meet for their regular meeting on Tuesday, April 11 at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info – Meeting ID: 847 1418 8437 Passcode: 568992

I. PRELIMINARY:

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9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL

II. REPORTS/APPOINTMENTS:

9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT

9:15 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE

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9:30 A.M.: 4-H YOUTH DEVELOPMENT EDUCATOR JENNIFER MATOSKY – PROGRAM UPDATES

9:45 A.M.: TREATMENT COURTS/YOUTH SERVICES DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE

10:00 A.M. JR OAKLEY, JR PROJECT MANAGEMENT LLC. – MONTHLY PROJECT UPDATE

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10:20 A.M.: BREAK

10:30 A.M.: LIBRARY DIRECTOR ANITA MARPLE – RESTRUCTURE UPDATE

10:45 A.M.: TRANSPORTATION DEPARTMENT SUPERINTENDENT BILLY MEEKS – UPDATE ON SNOW REMOVAL COSTS

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11:00 A.M.: COUNTY CORONER ERIN IVIE
A) MONTHLY UPDATE
B) CARBON COUNTY CORONER PRESENTATION

11:30 A.M.: TOUR OF MORGUE AND CIRCUIT COURT REMODEL PROJECT

12:00 P.M.: LUNCH

III. OLD BUSINESS:

IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS

V. ADJOURNMENT:

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