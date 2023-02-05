Update, funding request, work session and more planned for the Commissioners Tuesday

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, February 7 at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info: Meeting ID: 868 5414 4356 Passcode: 078420
Below is the current agenda, which is tentative and can be changed at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: BRIAN YOUNG, IMPACT 307 – START UP CHALLENGE WINNERS UPDATE
9:30 A.M.: COUNTY PLANNING SUPERVISOR STEVE BAUMANN
A) WIND AND SOLAR ENERGY FACILITY SITING REGULATIONS PROPOSED CHANGES
B) RESOLUTION FORMALLY VACATING TWEED LANE ROAD WITHIN CITY LIMITS
10:00 A.M.: FREMONT COUNTY FAIR DIRECTOR PAT HART – SPECIAL FUNDING REQUEST FOR WATER HEATER FOR LITTLE WIND BUILDING
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: WORK SESSION – ARPA AND LATC FUNDING REQUESTS
11:45 A.M.: TREASURER JIM ANDERSON – EXECUTIVE SESSION FOR PERSONNEL
12:00 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: