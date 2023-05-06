Monthly updates, work session, and executive session planned for Commissioners on May 9

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, May 9 at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following info – Meeting ID: 831 2086 7713 Passcode: 104180.
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:10 A.M.: PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER JEANNA STEWART – PERSONNEL
9:15 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE
9:30 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE
9:45 A.M.: TREATMENT COURT DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE
10:00 A.M.
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: WORK SESSION – APPLICATIONS FOR CAPITAL REVOLVING FUND, ARPA AND LATC
11:45 A.M.: EXECUTIVE SESSION – POTENTIAL LITIGATION
12:00 P.M.: LUNCH
BUDGET HEARINGS
1:30 P.M.: ISS
1:45 P.M.: VEHICLE MAINTENANCE
2:00 P.M.: SHERIFF (ALL) PLUS GRANTS
3:00 P.M.: CAST, JTC, YOUTH SERVICES
3:30 P.M.: WELLNESS/SAFETY
3:45 P.M.: RECREATION COMMISSION
4:00 P.M.: COMMISSION/AMBULANCE
4:30 P.M.: FAIR
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: