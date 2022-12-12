Monthly updates, grant extension request and more slated for Tuesday

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will meet on Tuesday, December 13 for their regular meeting in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information: Meeting ID: 823 9253 4098 Passcode: 611492
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE
9:30 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE
9:45 A.M.: MOVE APPLICANT SARAH HUTCHISON – NEXT LEVEL GYMNASTICS – GRANT EXTENSION REQUEST
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: WIND RIVER VISITOR’S COUNCIL EXECUTIVE DIRECTOR HELEN WILSON AND
BOARD MEMBER CY LEE – UPDATE
COUNTY BOARD APPOINTED INTERVIEWS:
11:00 A.M.: CY LEE – MOVE COMMITTEE (DISTRICT #1)
11:10 A.M.: SCOTT RATLIFF – MOVE COMMITTEE (DISTRICT 3)
11:20 A.M.: MICHAEL MARTIN – MOVE COMMITTEE (DISTRICT 3)
11:30 A.M.: VICTOR MOSBRUCKER – PREDATORY ANIMAL BOARD
11:40 A.M.: MARK MOXLEY – SOLID WASTE DISPOSAL DISTRICT
11:50 A.M.: RODNEY HAPER – SOLID WASTE DISPOSAL DISTRICT
12:00 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: