Monthly updates, County Health Officer interview and more slated for Tuesday

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene on Tuesday, November 15, for their regular meeting in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter Meeting ID: 860 1823 9047 Passcode: 180063
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE
9:30 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE AND RATIFY PERSONNEL REQUEST
10:00 A.M.: COUNTY ASSESSOR TARA BERG – WIND RIVER ENERGY COMMISSION DISCUSSION
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: KYLE ANDERSON – COUNTY HEALTH OFFICER INTERVIEW
10:45 A.M.: COUNTY PLANNING SUPERVISOR STEVE BAUMANN
A) STAGNER SUBDIVISION
B) VACATION LOTS 1 & 2 OF THE VASCO ADDITION TO THE CITY OF RIVERTON
C) ROSEWOOD HILLS SUBDIVISION LOTS 3 & 4 REPLAT
D) WIND RIVER SOLAR ENERGY FACILITY SITING REGULATIONS
11:15 A.M.: EXECUTIVE SESSION – PERSONNEL – COUNTY PLANNING SUPERVISOR STEVE BAUMANN
12:30 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
D. COMP TIME PAY OFF
E. 2023 LEGAL HOLIDAYS – RESOLUTION NO. 2022-24
F. 2023 COMMISSION MEETING DATES
V. ADJOURNMENT: