Monthly updates, budget hearings and more to come before the Commissioners on May 14

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, May 14, at 9 a.m. in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information: Meeting ID: 307 332 1130 Passcode: Fremont
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:25 A.M.: DAMIEN CORTEZ – COMBINED INSURANCE PRESENTATION
9:30 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE & LAW ENFORCEMENT RETIREMENT CONTRIBUTION DISCUSSION
9:45 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE
10:00 A.M.: TREATMENT COURT/YOUTH SERVICES EXECUTIVE DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE
10:15 A.M.: COUNTY PLANNING DIRECTOR – STEVE BAUMANN
A. FREMONT COUNTY FUEL CONTRACT
B. HORSE CREEK RANCH SUBDIVISION
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: LIBRARY BUDGET HEARING
11:15 A.M.: WRTA DIRECTOR TIM NICHOLS – 5 YEAR PLAN
12:00 P.M.: LUNCH
BUDGET HEARINGS
1:30 P.M.: ISS
1:45 P.M.: VEHICLE MAINTENANCE
2:00 P.M.: SHERIFF
3:00 P.M.: SHERIFF DISPATCH
3:30 P.M.: SAFETY COORDINATOR
3:45 P.M.: COMMISSIONERS/AMBULANCE
4:00 P.M.: COUNTY ATTORNEY
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
D. COUNTY COMMISSION SCHOLARSHIP SELECTIONS
V. ADJOURNMENT: