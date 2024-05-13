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    Monthly updates, budget hearings and more to come before the Commissioners on May 14

    Amanda Fehring
    Amanda Fehring
    2024 Fremont County Commissioners (h/t fremontcountywy.org)

    (Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, May 14, at 9 a.m. in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

    The meeting is open to the public and can be attended in person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information: Meeting ID: 307 332 1130 Passcode: Fremont

    Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.

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    I. PRELIMINARY:

    9:00 A.M.:
    A. CALL TO ORDER
    B. QUORUM PRESENT
    C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
    D. OPENING PRAYER
    E. APPROVAL OF AGENDA
    F. APPROVAL OF MINUTES
    G. ACCEPTANCE OF BILLS
    H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
    I. SIGNATURE FILE
    J. PRIORITY MAIL

    II. REPORTS/APPOINTMENTS:

    9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT

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    9:25 A.M.: DAMIEN CORTEZ – COMBINED INSURANCE PRESENTATION

    9:30 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE & LAW ENFORCEMENT RETIREMENT CONTRIBUTION DISCUSSION

    9:45 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE

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    10:00 A.M.: TREATMENT COURT/YOUTH SERVICES EXECUTIVE DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE

    10:15 A.M.: COUNTY PLANNING DIRECTOR – STEVE BAUMANN
    A. FREMONT COUNTY FUEL CONTRACT
    B. HORSE CREEK RANCH SUBDIVISION

    10:20 A.M.: BREAK

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    10:30 A.M.: LIBRARY BUDGET HEARING

    11:15 A.M.: WRTA DIRECTOR TIM NICHOLS – 5 YEAR PLAN

    12:00 P.M.: LUNCH

    BUDGET HEARINGS
    1:30 P.M.: ISS
    1:45 P.M.: VEHICLE MAINTENANCE
    2:00 P.M.: SHERIFF
    3:00 P.M.: SHERIFF DISPATCH
    3:30 P.M.: SAFETY COORDINATOR
    3:45 P.M.: COMMISSIONERS/AMBULANCE
    4:00 P.M.: COUNTY ATTORNEY

    III. OLD BUSINESS:

    IV. NEW BUSINESS:
    A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
    B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
    C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
    D. COUNTY COMMISSION SCHOLARSHIP SELECTIONS

    V. ADJOURNMENT:

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