Monthly updates and more to come before the Commissioners on March 14

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will meet on Tuesday, March 14 for their regular meeting in the Fremont County Commissioners’ Chambers at the Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information: Meeting ID: 852 9024 5675 Passcode: 726656.
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: SHERIFF RYAN LEE – MONTHLY UPDATE
9:30 A.M.: CORONER ERIN IVIE – MONTHLY UPDATE
9:45 A.M. TREATMENT COURTS DIRECTOR CASSIE MURRAY – MONTHLY UPDATE AND PERSONNEL
10:00 A.M.: JR OAKLEY, JR MANAGEMENT LLC – PROJECT UPDATES
10:15 A.M.: PLANNING DEPARTMENT SUPERVISOR STEVE BAUMANN – ROSEWOOD HILLS SUBDIVISION LOTS 9, 10 & 11 REPLAT
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: POPO AGIE CONSERVATION DISTRICT EXECUTIVE DIRECTOR KELSEY BECK AND WIND RIVER CONSERVATION DISTRICT EXECUTIVE DIRECTOR CATHY ROSENTHAL – – DISTRICT UPDATES
11:00 A.M.: HERBERT WILCOX, WYOMING SENIOR CITIZENS INC. EXECUTIVE DIRECTOR AND PROGRAM MANAGER LAURI SHOOPMAN – NATIONAL DAY OF SERVICE PROCLAMATION
11:10 A.M.: LIBRARY DIRECTOR ANITA MARPLE – AUTHORIZATION TO REHIRE
11:15 A.M.: JANUARY MOVE APPLICANT DECISIONS
11:30 A.M.: CIVIL DEPUTY ATTORNEY NATHAN MAXON – OPIOID SETTLEMENT UPDATE
11:45 A.M.: TREASURER JIM ANDERSON – AUDIT UPDATE
12:00 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: