Lander Swim & Dive wins 15-team Bruce Gresly Invite

Lander Valley High School earned the team title at the Bruce Gresly Invite last Saturday. The Tigers bested the 15-team field with a total of 291 points. Buffalo finished second, with Green River third.

Twenty Tiger athletes have qualified for the 3A Wyoming State Swimming and Diving Championships, which will be held in Gilette on Feb. 16-17. Lander will be seeking its 27th consecutive 3A state title.

LVHS travels to Campbell County this Friday and Saturday to compete in the Gillette Invite. Later today, Lander faces off with Rawlins and the host Wolverines at the Riverton Aquatic Center. Competition begins at 4:00.

Bruce Gresly Memorial Invite @ Lander, WY

Jan. 21, 2023

TEAM SCORES: 1. Lander 291, 2. Buffalo 224, 3. Green River 133, 4. Cody 118, 5. Rock Springs, 6. Riverton 82, 7. Cheyenne South 81, 8. Worland 66, 9. Powell 62, 10. Evanston 57, 10. Kemmerer 57, 12. Lyman 53, 13. Sublette County 28, 14. Jackson Hole 21, 15. Rawlins 12

200 Yard Medley Relay: 1. LANDER A (Finn Richards, Reed McFadden, Dylan Huelskamp, Benny Kulow) 1:39.52; 7. LANDER B (Colby Blackburn, Erick Harms, Brayden Brown, Justin Whelan) 1:50.98; 10. LANDER C (Brody Blunck, Carson Deeds, Caleb Else, Hezekiah Dolence) 1:57.40; 19. LANDER D (Carter Plaisted, Trevor Hill, Jacob Rudd, Shawn Cunningham) 2:09.35; 23. LANDER E (Jacob Gatlin, Mason Wietzki, Dylan Blunck, Kaleb Hamilton) 2:11.96

200 Yard Free: 2. Dylan Huelskamp 1:49.29*; 3. Brayden Brown 1:52.92*; 11. Sequeil Lozier 2:03.08*; 17. Shane Cunningham 2:09.90*; 18. Jacksen Washburn 2:10.48*; 25. Carter Plaisted 2:16.47; 30. Mason Wietzki 2:18.29

200 Yard IM: 1. Reed McFadden 2:06.42*; 2. Finn Richards 2:08.35*; 14. Caleb Else 2:26.19*; 20. Carson Deeds 2:31.51; 21. Brody Blunck 2:31.62; 30. Trevor Hill 2:43.96

50 Yard Free: 8. Scott Logan 23.94*; 9. Erick Harms 24.19*; 19. Justin Whelan 24.97*; 28. Shawn Cunningham 25.90; 30. Dylan Blunck 26.26; 34. Kaleb Hamilton 26.72; 47. Jacob Gatlin 29.14

1 Meter Diving: 3. Logan Wietzki 369.60*; 4. Noah Larson 368.35*; 8. Gage Hampton 319.90* Senior Noah Larson finished fourth in the diving competition at the Bruce Gresly Invite on Jan. 21, 2023. (h/t LVHS Swimming & Diving)

100 Yard Butterfly: 1. Dylan Huelskamp 53.24*; 9. Colby Blackburn 1:00.93*; 14. Caleb Else 1:03.15*; 18. Hezekiah Dolence 1:06.04*; 23. Dylan Blunck 1:08.26*

100 Yard Free: 2. Benny Kulow 48.91*; 8. Scott Logan 52.57*; 13. Sequeil Lozier 55.47*; 32. Kaleb Hamilton 1:01.64; 37. Shawn Cunningham 1:03.68; 49. Jacob Gatlin 1:12.38

500 Yard Free: 2. Brayden Brown 4:59.42*; 11. Justin Whelan 5:54.72*; 12. Jacksen Washburn 5:58.50*; 16. Hezekiah Dolence 6:04.39*; 23. Jacob Rudd 6:31.33

200 Yard Free Relay: 2. LANDER A (Benny Kulow, Finn Richards, Scott Logan, Dylan Huelskamp) 1:30.27; 9. LANDER B (Erick Harms, Sequeil Lozier, Shane Cunningham, Caleb Else) 1:41.90; 17. LANDER D (Shawn Cunningham, Trevor Hill, Kaleb Hamilton, Carter Plaisted) 1:50.21; 21. LANDER C (Carson Deeds, Dylan Blunck, Mason Wietzki, Brody Blunck) 1:54.63

100 Yard Back: 2. Finn Richards 58.55*; 3. Benny Kulow 58.63*; 6. Colby Blackburn 58.96*; 16. Carter Plaisted 1:07.10*; 19. Shane Cunningham 1:08.10; 22. Brody Blunck 1:10.74; 38. Mason Wietzki 1:20.43

100 Yard Breast: 2. Reed McFadden 1:02.82*; 5. Erick Harms 1:09.12*; 10. Carson Deeds 1:12.61*; 25. Trevor Hill 1:18.37; 27. Jacob Rudd 1:19.63

400 Yard Free Relay: 2. LANDER A (Brayden Brown, Scott Logan, Sequeil Lozier, Reed McFadden) 3:30.22; 12. LANDER B (Colby Blackburn, Justin Whelan, Hezekiah Dolence, Shane Cunningham) 3:53.25; LANDER C (Jacksen Washburn, Noah Larson, Jacob Rudd, Jacob Gatlin) 4:30.80

* 3A state qualifying time/score