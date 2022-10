(Lander, WY) – Trick-or-treaters in Lander will get to celebrate Halloween on Main Street once again this year, which will take place on Halloween Day, October 31. Lander Main Street Trick-or-treat 2021. h.t Vince Tropea photo

Main Street businesses traditionally start handing candy out between 3:00 PM and when school lets out at 3:30 PM.

The festivities last until candy runs out, or the businesses close, usually between 5:00 and 6:00 PM.

Check out some photos from last year's Trick-or-treat below! Lander Main Street Trick-or-treat 2021. h.t Vince Tropea photo