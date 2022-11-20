Introduction, extension request and more happening Tuesday

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will convene for their regular meeting on Tuesday, November 22 at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information: Meeting ID: 830 3132 1463 Passcode: 737567
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:15 A.M.: UW EXTENSION EDUCATOR CHANCE MARSHALL INTRODUCTION OF NEW 4-H EDUCATOR JEN MATOSKY
9:30 A.M.: FORREST KAMINGA – MOVE GRANT EXTENSION REQUEST
9:45 A.M.: TRANSPORTATION SUPERINTENDENT BILLY MEEKS AND PLANNING DEPARTMENT SUPERVISOR STEVE BAUMANN – SHRINE CLUB ROAD
10:00 A.M.: BUILDING MAINTENANCE SUPERVISOR J.R. OAKLEY – CARPETING AND REMODELING PROJECT UPDATE
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: FREMONT COUNSELING SERVICE EXECUTIVE DIRECTOR SCOTT HAYES
A) 2ND QUARTER REPORT
B) HOLDING FACILITY
11:00 A.M.: PLANNING DEPARTMENT SUPERVISOR STEVE BAUMANN – FLOODPLAIN ZONING REGULATIONS, VARIANCE REQUEST
11:10 A.M.: EXECUTIVE SESSION – PERSONNEL – COUNTY PLANNING SUPERVISOR STEVE BAUMANN
11:30 A.M.: EXECUTIVE SESSION – PERSONNEL – VEHICLE MAINTENANCE SUPERVISOR BRAD MEREDITH
11:45 A.M.: EXECUTIVE SESSION – PERSONNEL – DEPARTMENT HEAD SELF EVALUATION REVIEW
12:00 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
V. ADJOURNMENT: