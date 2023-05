Five individual, two relay titles in regional competition for Fremont County Teams

Individual championships were hard to come by for Fremont County athletes at the Class 1-A/2-A West Regional Track Meet in Shoshoni last Friday and Saturday. Wyatt Trembly leading Hadley Myers of Snake River in the 300-meter hurdles – h/t Randy Tucker

In entirety, the three Class 1-A and four Class 2-A schools in the county generated just five individual, and two relay championships.

Dubois junior Wyatt Trembly paced the effort with wins in the 110-meter high hurdles, the 300-meter hurdles and joined teammates Jonah Oard, Ryan Wells, and Kaleb Gleim by running the anchor leg of their championship 4×100 meter relay team. As a team, the Rams were fourth in Class 1-A.

Cora Remacle with a strong finish in the 200-meter dash – h/t Randy Tucker

The only girls’ individual championship in the entire county went to Wind River junior Cora Remacle in the triple jump where she posted a season-best 32-7.75 to win the event. Jaycee Herbert sprinting down the stretch in the 200-meter dash – h/t Randy Tucker

Senior sprinter Jaycee Herbert won the 100-meter dash in a solid 11.18 and garnered a pair of second-place finishes in the other events.

The Wyoming Indian boys 4×800-meter relay team of Noah Red Willow, Jason Slow Bear, Keiran McCorley, and Colton SunRhodes ran 9:22.40 to win the event. Meet director Justin Walker and starter Joe White – h/t Randy Tucker

Shoshoni senior Kellen Linnan won the discus with a heave of 110-10.5 and finished second in the shot put by just a half-an-inch.

The top eight individual placers and the top four relay teams move on to Casper for the state championships beginning next Thursday afternoon at Harry Geldien Stadium on the campus of Casper Kelly Walsh High School.

Class 1-A Girls Team Scores: 1. Saratoga 148, 2. Cokeville 126, 3. Riverside 91, 4. Dubois 88.5, 5. Burlington 72, 6. Encampment 48, 7. Little Snake River 39, 8. Meeteetse 25, 9. Farson-Eden 11, 10. Ten Sleep 8.5, 11. Western Heritage Lutheran Academy 5 Sammi Becker and Molly Sanchez in the 4×400 meter relay – h/t Randy Tucker

100 Meter Dash: 1. Vaidyn Vanderploeg, RVS 12.67, 5. Arianna Foster, DUB 13.47

200 Meter Dash: 1. Vaidyn Vanderploeg, RVS 26.25, 5. Naomi Johnson, DUB 27.86, 7. Arianna Foster, DUB 28.08, 8. Ava Jory, DUB 28.77

400 Meter Dash: 1. Bryli Groll, COK, 1:01.06, 4. Naomi Johnson, DUB 1:06.00, 5. Ava Jory, DUB 1:07.59, 8. Sydney Mortimore, WHLA 1:15.90 The pain of the 400-meter dash in Naomi Johnson and Ava Jory – h/t Randy Tucker

800 Meter Run: 1. Bryli Groll, COK 2:24.48

1600 Meter Run: 1. Bryli Groll, COK 5:38.45

3200 Meter Run: 1. Bryli Groll, COK 12:27.40

100 Meter Hurdles: 1. Addison Barnes, COK 15.57, 7. Molly Sanchez, DUB 18.97

300 Meter Hurdles: 1. Addison Barnes, COK 46.61, 4. Molly Sanchez, DUB 51.26, 8. Sydney Mortimore, WHLA 1:04.15

4×100 Meter Relay: 1. Riverside 52.41, 2. Dubois (Molly Sanchez, Ava Jory, Sienna Seabolt, Arianna Foster) 54.49

4×400 Meter Relay: 1. Saratoga 4:37.41, 2. Dubois (Molly Sanchez, Ava Jory, Arianna Foster, Sami Becker) 4:44.74

4×800 Meter Relay: 1. Saratoga 11:38.81, 4. Dubois (Sami Becker, Mia Chandler, Mia Jory, Kenzy Day) 12:42.38

Sprint Medley Relay: 1. Saratoga 4:45.35, 4. Dubois (Sienna Seabolt, Mia Chandler, Naomi Johnson, Sami Becker) 5:09.27

Long Jump: 1. Whitney Bennett, SAR 15-2, 5. Maren Baker 14-6

Triple Jump: 1. Whitney Bennett, SAR 35-3.5, 5. Maren Baker, DUB 32-0

High Jump: 1. Addison Barnes, COK 5-5, 3. Sami Becker, DUB 4-7, 7. Sydney Mortimer, WHLA 4-3, 8. Kylee Lehto, WHLA 4-3

Pole Vault: 1. Dakota Cervantes, RVS 8-9, 2. Maren Baker, DUB 8-0

Shot Put: 1. Kyenna Jackson, ENC 34-9.5, 4. Mia Jory, DUB 30-9.25, 7. Sienna Seabolt, DUB 28-5

Discus: 1. Jaycee Erving, MEET 100-4, 7. Maren Baker, DUB 83-7, 8. Sienna Seabolt, DUB 82-6

Class 2-A Girls Team Scores: 1. Big Piney 212, 2. Kemmerer 169, 3. Rocky Mountain 104, 4. Wind River 62, 5. Wyoming Indian 43, 6. Shoshoni 32, 7. Greybull 19, 8. St. Stephen’s 10 Emma King cleared a hurdle in the 100-meter finals – h/t Randy Tucker

100 Meter Dash: 1. Jolee Swasey, KEM 12.74, 3. Cora Remacle, WR 13.49

200 Meter Dash: 1. Keira Heiner, KEM 26.27, 6. Cora Remacle, WR 28.41

400 Meter Dash: 1. Micah Strong, BP 1:01.01, 5. Cora Remacle, WR 1:07.57, 7. Abrianna Kiser, SHO 1:10.89 Lacoda Kiser clears a 300-meter hurdle for Shoshoni – h/t Randy Tucker

800 Meter Run: 1. Micah Strong, BP 2:30.21, 8.Natalie Walker, WR 2:46.87

1600 Meter Run: 1. Emma York, BP 5:44.64, 6. Roberta Whiteplume, WI 6:32.25, 7. Natalie Walker, WR 6:41.26, 8. Georgetta Moss, SS 6:55.02

3200 Meter Run: 1. Emma York, BP 13:27.76, 4. Georgeanne Moss, SS 15:23.81, 5. Gerogetta Moss, SS 15:32.24, 6. Dinayla Augustine, WI 15:35.71, 8. Gabriella Headley, WI 15:50. 15

100 Meter Hurdles: 1. Laynee Walker, KEM 17.01, 4. Emma Miller, WR 19.88, 7. Lovelia Underwood, WI 22.55 Natalie Walker and Gerogetta Moss in the 1600-meter run – h/t Randy Tucker

300 Meter Hurdles: 1. Laynee Walker, KEM 50.06, 2. Natalie Walker, WR 57.00, 4. Lacoda Kiser, SHO 59.64, 7. Lilly Howell, SHO 1:11.82

4×100 Meter Relay: 1. Kemmerer 51.49, 4. Wyoming Indian (Madison McLeod, Tommie Standing Elk, Lovelia Underwood, Dinayla Augustine) 1:01.34

4×400 Meter Relay: 1. Kemmerer 4:34.25, 3. Wyoming Indian (America Oldman, Tommie Standing Elk, Michaela Hiwalker, Roberta Whiteplume) 4:56.55

4×800 Meter Relay: 1. Kemmerer 11:03.42, 3. Wyoming Indian (Michaela Hiwalker, America Oldman, Gabriella Headley, Roberta Whiteplume) 12:11.96 Roberta Whiteplume trailed a convoy of Big Piney runners – h/t Randy Tucker

Sprint Medley Relay: 1. Big Piney 4:56.42, 2. Wyoming Indian (Madison McCleod, America Oldman, Michaela Hiwalker, Roberta Whiteplume) 5:25.79, 3. Shoshoni (BreeAnna Sweeney, Lacoda Kiser, Abrianna Kiser, Lilly Howell) 5:44.13

Long Jump: 1. Natasha Martinez, KEM 15-8, 8. BreeAnna Sweeney, SHO 12-4

Triple Jump: 1. Cora Remacle, WR 32-7.75, 3. Abrianna Kiser, SHO 30-5.25, 5. Natalie Walker, WR 29-9

High Jump: 1. Mackelle Moss, RM 4-11, 2. Emma Miller, WR 4-9, 4. Prestley Barta, SHO 4-7

Pole Vault: 1. Laynee Walker, KEM 9-0

Shot Put: 1. Hannah Runnion, BP 35-7.5, 5. Emil Posey, WI 30-9, 8. Maggie Jensen, WR 28-9.5 Twin Sisters Abrianna Kiser and Lacoda Kiser exchanged the baton in the Sprint Medley Relay – h/t Randy Tucker

Discus: 1. Nadia Runnion, KEM 101-7.5, 4. Anessa White, WI 9-0, 6. Allison Tidzump, WR 89-0,

Class 1-A Boys Team Scores: 1. Burlington 202, 2. Cokeville 107, 3. Little Snake River 75. 4. Dubois 71.5, 5. Saratoga 59, 6. Encampment 55, 7. Riverside 47.6, 8. Farson-Eden 37. 9. Ten Sleep 27. 10. Meeteetse 3

100 Meter Dash: 1. Clayton Edwards, BUR 11.19

200 Meter Dash: 1. Clayton Edwards, BUR 22.38, 2. Wyatt Trembly, DUB 23.04

400 Meter Dash: 1. Matthew Smith, FE 53.20 Sydney Mortimore finished the 400-meter run – h/t Randy Tucker

800 Meter Run: 1. Drake Plowman, COK 2:06.44

1600 Meter Run: 1. Drake Plowman, COK 4:47.97

3200 Meter Run: 1. Drake Plowman, COK 10:50.89

110 Meter High Hurdles: 1. Wyatt Trembly, DUB 15.56

300 Meter Intermediate Hurdles: 1. Wyatt Trembly, DUB 42.08

Photo finish in the 1-A 110-meter high hurdles

4×100 Meter Relay: 1. Dubois (Jonah Oard, Wyatt Trembly, Ryan Wells, Kaleb Gleim) 48.01

4×400 Meter Relay: 1. Cokeville 3:52.33

4×800 Meter Relay: 1. Burlington 9:06.84

Sprint Medley Relay: 1. Burlington 4:00.75 Wind River athletes Kaden Jones, Isaac Gardner and Remi Herbert – h/t Randy Tucker

Long Jump: 1. Trenton Coronel, RIV 19-0, 3. Ryan Wells, DUB 18-7.5

Triple Jump: 1. Kannadis Peroulis, LSR 41-3, 2. Ryan Wells, DUB 41-0.5

High Jump: 1. Clayton Edwards, BUR 5-10, 5. Ryan Wells, DUB 5-4

Pole Vault: 1. Kyler Winters, BUR 13-0, 3. Siler Hess, DUB 10-0, 6. Jonah Witonski, DUB 7-6

Shot Put: 1. Quade Jordan, ENC 53-10

Discus: 1. Quade Jordan, ENC 141-7, 8. Hayden Howard, DUB 104-0

Class 2-A Boys Team Scores: 1. Big Piney 166, 2. Rocky Mountain 137, 3. Kemmerer 116, 4. Shoshoni 67. 5. Wind River 65, 6. Wyoming Indian 55, 7. Greybull 39, 8. St. Stephen’s 24

100 Meter Dash: 1. Jaycee Herbert, WR 11.18, 8. Remi Herbert, WR 12.22 Zion Sioux closing on the 400 meter finish – h/t Randy Tucker

200 Meter Dash: 1. Collin Haslem, RM 22.90, 2. Jaycee Herbert, WR 23.16, 5. Remi Herbert, WR 24.13, 6. Zion Sioux, SS 24.94 Colby Jenks pulls ahead to edge Big Piney teammate Hunter Fisher in the 300-meter hurdles – h/t Randy Tucker

400 Meter Dash: 1. Colby Jenks, BP 51.40, 2. Jaycee Herbert, WR 52.63

800 Meter Run: 1. Colby Jenks, BP 1:57.25, 4. Remi Herbert, WR 2:09.35, 7. Graham Robison, WR 2:14.78

1600 Meter Run: 1. Owen Burnett, KEM 4:25.09, 3. Colton SunRhodes, WI 5:05.01, 4. Nehemiah Divers, SS 5:06.17, 5. Keiran McCorley, WI 5:11.64, 7. Graham Robison, WR 5:29.14

3200 Meter Run: 1. Owen Burnett, KEM 10:00.48, 2. Colton SunRhodes, WI 11:35.53, 3. Nehemiah Divers, SS 11:53.99, 5. Aven Posey, WI 12:20.47, 6. Noah Red Willow, SS 12:24.18, 8. Rylan Day, SS 12:36.19

110 Meter High Hurdles: 1. Hunter Fisher, BP 15.40, 6. Hunter Walker, WR 19.67

300 Meter Intermediate Hurdles: 1. Colby Jenks, BP 39.5, 6. Oakley Hicks, SHO 49.03, 7. Wiley Philleo, SHO 50.61, 8. Justice Miller, SHO 51.32

4×100 Meter Relay: 1. Rocky Mountain 46.35, 3. Wyoming Indian (Jason Slow Bear, Parlayne Ferris, Ron McElroy, Keiran McCorley) 49.07 Parlayne Ferris and Willy Philleo in the 4×400 meter relay – h/t Randy Tucker

4×400 Meter Relay: 1. Rocky Mountain 3:42.44, 3. Shoshoni (Luke Cash, Justice Miller, Wiley Philleo, Oakley Hicks ) 4:01.40, 4. Wyoming Indian (Parlayne Ferris, Ron McElroy, Caleb Addison, Jason Slow Bear) 4:03.12 The Wyoming Indian 4×400 meter relay team of Jason Slow Bear, Parlayne Ferris, Ron McElroy, and Caleb Addison, – h/t Randy Tucker

4×800 Meter Relay: 1. Wyoming Indian (Noah Red Willow, Jason Slow Bear, Keiran McCorley, Colton SunRhodes) 9:22.40

Sprint Medley Relay: 1. Kemmerer 3:49.15, 4. Wind River (Remi Herbert, Isaac Gardner, Jaycee Herbert, Graham Robison) 4:15.26

Long Jump: 1. Hunter Fisher, BP 20-3.5, 5. Jericho Welch, SHO 17-4

Triple Jump: 1. Hunter Fisher, BP 41-4, 3. Hunter Walker, WR 37-6.5, 4. Oakley Hicks, SHO 37-5.5, 6. Wiley Philleo, SHO 33-4.75, 7. Leslie Todd, SHO 32-6.75

High Jump: 1. Aiden Reece, GRE 5-10, 4. Graham Robison, WR 5-4, 5. Jericho Welch, SHO 5-2, 7. Gabe Cornell, SHO 5-0

Pole Vault: 1. Jackson Hanusa, RM 13-0

Shot Put: 1. Derek Hagler, KEM 41-8, 2. Kellen Linnan, SHO 41-7.5, 5. Martin Underwood, WI 37/5

Discus: 1. Kellen Linnan, SHO 110-10.5, 3. Jaxson Kiser, SHO 105-11, 5. Bo Fowler, SHO 99-9.5