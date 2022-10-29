County Coroner interviews on tap Tuesday

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will meet on Tuesday, November 1 for their regular meeting at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.
The meeting can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or dial +1 253 215 8782 and enter the following information: Meeting ID: 869 2704 4346 Passcode: 757466
Below is the current agenda, which is tentative and subject to change at any time.
I. PRELIMINARY:
9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL
II. REPORTS/APPOINTMENTS:
9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT
COUNTY CORONER INTERVIEWS
9:15 A.M.: RAND AMES
9:30 A.M. ERIN IVIE
9:45 A.M.: KIM LAMBERT
10:00 A.M.: DELIBERATIONS/SELECTION/SWEARING IN
10:20 A.M.: BREAK
10:30 A.M.: EXECUTIVE SESSION – PERSONNEL – IT SUPERVISOR KEVIN SHULTZ FINAL EVALUATION AND DEPARTMENT HEAD SELF-EVALUATION REVIEW
12:30 P.M.: LUNCH
III. OLD BUSINESS:
IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
D. SPENCER HOME SITES DISSOLUTION RESOLUTION
V. ADJOURNMENT: