Capital revolving, ARPA purchases, and more Tuesday

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners convened for their regular meeting on Tuesday, August 2. The following is a breakdown of actions taken during the meeting.
THE LOW BID OF $2,929.40 WAS ACCEPTED FROM OLSON’S AUTO BODY FOR REPAIRS TO A SHERIFF’S DEPARTMENT PICKUP.
THE FOLLOWING CAPITAL REVOLVING FUND PURCHASES WERE APPROVED:
a. COUNTY COMMISSION (POOL CARS) – 2023 CHEVY TRAVERSES (3) – FREMONT CHEVROLET – $97,056
b. ASSESSOR – CHEVY 1500 PU – FREMONT MOTORS CHEVROLET -$42,272
c. BUILDINGS – 2023 CHEVY 2500 PU W/LIFT AND PLOW – FREMONT CHEVROLET – $62,364
d. MUSEUM – 2009 DODGE 2500 W/LIFT – TRANSFER FROM BUILDINGS – $10,000
e. MUSEUM – 2023 CHEVY 1500 PU – FREMONT MOTORS CHEVROLET -$43,012
f. SHERIFF – 2023 POLICE PKGE PU #1 – FREMONT CHEVROLET – $51,348.00
g. SHERIFF – 2023 POLICE PKGE PU #2 – FREMONT CHEVROLET – $51,348.00
h. EXTENSION – 2023 CHEVY 2500 PU – FREMONT MOTORS CHEVROLET – $46,135
i. ISS – NETWORK SERVER – TC INC – $17,757.00
j. BUILDINGS – MOWER – ALAMIA, INC. – $13,615.40
THE FOLLOWING ARPA PURCHASES WERE APPROVED:
a. EMERGENCY MANAGEMENT – ID SYSTEM – ID WHOLESALER – $7,677.26
b. BUILDINGS – COURTHOUSE WINDOWS – RENEWAL BY ANDERSON – $294,128
AMENDMENT THREE TO THE LEASE BETWEEN WYOMING DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND FREMONT COUNTY BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS FOR THE “1838 RENDEZVOUS GROUNDS” WAS APPROVED THAT EXTENDS THE TERM OF THE LEASE THROUGH AUGUST 6, 2027.
A CONTRACT BETWEEN WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH, PUBLIC HEALTH DIVISION AND FREMONT COUNTY WAS APPROVED FOR THE PUBLIC HEALTH PREPAREDNESS AND RESPONSE UNIT TOTALING $110,000.
A CONTRACT BETWEEN WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH, PUBLIC HEALTH DIVISION AND FREMONT COUNTY WAS APPROVED FOR THE CRISIS RESPONSE COOPERATIVE AGREEMENT TOTALING $100,000.
A WYOMING ASSOCIATION OF RISK MANAGEMENT FINAL PROOF OF LOSS FOR A SHERIFF’S DEPARTMENT VEHICLE (2019 FORD F-150) WAS APPROVED IN THE AMOUNT OF $846.97 (LESS $5,000 DEDUCTIBLE).
AN AGREEMENT AMONG WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH, PUBLIC HEALTH DIVISION, FREMONT COUNTY WIC PROGRAM AND FREMONT COUNTY WAS APPROVED.
RESOLUTION NO. 2022-19 WAS APPROVED “APPOINTMENT OF A SPECIAL PROSECUTOR” WITH BIG HORN COUNTY ATTORNEY’S OFFICE.
THE BOARD ACCEPTED THE PROPOSAL FROM THE FORMER FREMONT COUNTY WELLNESS COORDINATOR, PENNY FAHEY, FOR SERVICES AS A TEMPORARY WELLNESS PROGRAM MANAGER ON A MONTH TO MONTH BASIS UNTIL A PERMANENT EMPLOYEE IS SELECTED FOR THE NEWLY CONFIGURED WELLNESS AND SAFETY COORDINATOR POSITION.
RESOLUTION NO. 2022-20 “ESTABLISHING FIRE RESTRICTIONS FOR FREMONT COUNTY” WAS APPROVED FOLLOWING THE RECOMMENDATION OF THE FREMONT COUNTY FIRE WARDEN, EFFECTIVE WEDNESDAY, AUGUST 3, 2022 AT 12:00 P.M. UNTIL FURTHER NOTICE.