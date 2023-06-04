Budget hearings continue for the Commissioners on June 6

Amanda Fehring
Amanda Fehring
County 10

(Lander, WY) – The Fremont County Commissioners will meet for their regular meeting on Tuesday, June 6 starting at 9 am in the Commissioners’ Chambers at the Fremont County Courthouse.

The meeting is open to the public and can be attended in-person or via Zoom. Click here to watch online or for audio-only dial +1 253 215 8782 and enter the following information: Meeting ID: 871 4874 2149 Passcode: 988954

Below is the current meeting agenda, which is tentative and subject to change at any time.

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I. PRELIMINARY:

9:00 A.M.:
A. CALL TO ORDER
B. QUORUM PRESENT
C. PLEDGE OF ALLEGIANCE
D. OPENING PRAYER
E. APPROVAL OF AGENDA
F. APPROVAL OF MINUTES
G. ACCEPTANCE OF BILLS
H. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
I. SIGNATURE FILE
J. PRIORITY MAIL

II. REPORTS/APPOINTMENTS:

9:10 A.M.: PUBLIC COMMENT

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9:15 A.M.: JR OAKLEY, JR PROJECT MANAGEMENT LLC – WINDOW QUOTES

9:30 A.M.: PLANNING DEPARTMENT SUPERVISOR STEVE BAUMANN
A) LAND USE AUTHORITY OVER FEE LANDS ON WIND RIVER INDIAN RESERVATION
B) DRY CREEK ROAD RESOLUTION

10:00 A.M. CLERK OF DISTRICT COURT KRISTI GREEN – BUDGET UPDATE

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10: 00 A.M.: TREASURER JIM ANDERSON AND COUNTY CLERK JULIE FREESE – SOC ADJUSTMENTS

10:20 A.M.: BREAK

10:30 A.M.: SHERIFF RYAN LEE AND DISPATCH SUPERVISOR CARL FREEMAN – DISPATCH BUDGET REVIEW

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11:00 A.M.: EXECUTIVE SESSION WITH CIVIL ATTORNEY NATHAN MAXON – POTENTIAL LITIGATION

11:30 A.M.: BUDGET HEARING – WIC

11:45 A.M.: COUNTY CLERK JULIE FREESE – HEALTH INSURANCE RATES AND COLA DISCUSSION

12:00 P.M.: LUNCH

BUDGET HEARINGS
1:30 P.M.: MUSEUM
2:00 P.M.: SOLID WASTE
2:30 P.M.: WIND RIVER VISITOR’S COUNCIL
3:00 P.M.: WEED & PEST
3:30 P.M.: CAST/JTC/YOUTH SERVICES

III. OLD BUSINESS:

IV. NEW BUSINESS:
A. COMMISSIONERS’ MEETING REPORTS
B. COUNTY CLERK REPORT/QUESTIONS
C. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS

V. ADJOURNMENT:

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